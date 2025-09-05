"Osveta se servira hladna" - Srbija se revanširala vicešampionu sveta i izbacila ga sa Evropskog prvenstva!

Basketaši Srbije plasirali su se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Kopenhagenu.

Srbija je u poslednjem kolu grupe A savladala selekciju Švajcarske sa 21:17 i kao prva ide među osam najboljih, jer je prethodno naša selekcija bila bolja i od Italije. Pobedom nad Švajcarcima naši basketaši su se revanširali velikom rivalu za poraz u polufinalu Svetskog prvenstva koje se ranije ove godine održalo u Mongoliji, te izbacili planetarnog vicešampiona sa turnira, jer je Švajcarska poražena i od Italijana. Najefikasniji u našem timu večeras je bio je