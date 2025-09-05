Basketaši Srbije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Sportski žurnal pre 1 sat
Protivnik Srbije u nedelju u četvrtfinalu biće ili Letonija ili Holandija

Reprezentacija Srbije u basketu plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Kopenhagenu, pošto je u drugom kolu Grupe A pobedila Švajcarsku 21:17. Srbija je kao prvoplasirana iz Grupe A prošla u četvrtfinale, pošto je ranije danas pobedila Italiju 21:15 (Strahinja Stojačić sa sedam poena, dok je Nenad Nerandžić postigao šest, Marko Branković je ubacio pet poena, a Nemanja Barać tri). Italija je prošla kao drugoplasirana jer je pobedila Švajcarsku 23:20, a
