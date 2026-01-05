Zelenski: Od ključne nam je važnosti nastavak međunarodne podrške; Rusija: Podolj je pod našom kontrolom

Rat u Ukrajini – 1412. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naglasio je važnost kontinuirane odbrambene pomoći međunarodnih partnera, posebno u vezi sa jačanjem protivvazdušne odbrane njegove zemlje. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su moskovske snage preuzele kontrolu nad naseljem Podolj u severoistočnoj Harkovskoj oblasti Ukrajine.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da su uništena još četiri drona koja su letela ka Moskvi, čime su oborene ukupno 32 bespilotne letelice koje su letele ka ruskoj prestonici. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je za Ukrajinu od ključne važnosti da se nastavi podrška ukrajinskih partnera. "Svaka raketa za sisteme protivvazdušne odbrane koju trenutno partneri drže u skladištima zaista može spasiti živote", naglasio je Zelenski. Rusija