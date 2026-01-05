Zelenski: Od ključne nam je važnosti nastavak međunarodne podrške; Rusija: Podolj je pod našom kontrolom

RTS pre 2 sata
Zelenski: Od ključne nam je važnosti nastavak međunarodne podrške; Rusija: Podolj je pod našom kontrolom

Rat u Ukrajini – 1412. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naglasio je važnost kontinuirane odbrambene pomoći međunarodnih partnera, posebno u vezi sa jačanjem protivvazdušne odbrane njegove zemlje. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su moskovske snage preuzele kontrolu nad naseljem Podolj u severoistočnoj Harkovskoj oblasti Ukrajine.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da su uništena još četiri drona koja su letela ka Moskvi, čime su oborene ukupno 32 bespilotne letelice koje su letele ka ruskoj prestonici. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je za Ukrajinu od ključne važnosti da se nastavi podrška ukrajinskih partnera. "Svaka raketa za sisteme protivvazdušne odbrane koju trenutno partneri drže u skladištima zaista može spasiti živote", naglasio je Zelenski. Rusija
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Od ključne nam je važnosti nastavak međunarodne podrške

UKRAJINSKA KRIZA - Zelenski: Od ključne nam je važnosti nastavak međunarodne podrške

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Identifikovano svih 40 poginulih u švajcarskom skijalištu, među njima i državljanin Srbije

Identifikovano svih 40 poginulih u švajcarskom skijalištu, među njima i državljanin Srbije

BBC News pre 4 minuta
Tramp je stupio na dužnost obećavajući da će anektirati Grenland i povratiti Panamski kanal: Sad je meta bio Karakas, a šta će…

Tramp je stupio na dužnost obećavajući da će anektirati Grenland i povratiti Panamski kanal: Sad je meta bio Karakas, a šta će biti sledeća?

Danas pre 54 minuta
Identifikovano svih 40 žrtava požara u Kran-Montani, među njima 20 maloletnih

Identifikovano svih 40 žrtava požara u Kran-Montani, među njima 20 maloletnih

RTV pre 9 minuta
Direktor nuklearne elektrane Zaporožje: Nije moguća katastrofa poput one u Černobilju

Direktor nuklearne elektrane Zaporožje: Nije moguća katastrofa poput one u Černobilju

RTV pre 39 minuta
Tramp: SAD bi mogle da izvedu novi vojni udar na Venecuelu

Tramp: SAD bi mogle da izvedu novi vojni udar na Venecuelu

RTV pre 24 minuta