Trampu se ovo neće dopasti: Predsednik Kolumbije mu žestoko odbrusio, pomenuo i oružje!

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Trampu se ovo neće dopasti: Predsednik Kolumbije mu žestoko odbrusio, pomenuo i oružje!
Predsednik Kolumbije Gustavo Petro oštro je danas reagovao na izjave američkih zvaničnika, poručivši da je on legitimni vrhovni komandant vojske i policije i upozorio da bi svaki pokušaj njegovog hapšenja ili mešanja u unutrašnje poslove Kolumbije izazvao masovni odgovor građana. "Danas ću proveriti da li se (američki predsednik Donald) Trampove reči na engleskom zaista prevode onako kako to navodi nacionalna štampa. Zbog toga ću im se kasnije obratiti, kada budem
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Dve osobe stradale u napadu na Kijev; Tramp: Ne verujem u napad na Putinovu rezidenciju

Dve osobe stradale u napadu na Kijev; Tramp: Ne verujem u napad na Putinovu rezidenciju

RTS pre 45 minuta
Gladkov: Civili poginuli u napadu ukrajinskih dronova u Belgorodu

Gladkov: Civili poginuli u napadu ukrajinskih dronova u Belgorodu

Politika pre 1 sat
Predsednik Kolumbije: Pokušaj mog hapšenja ili mešanja u unutrašnje stvari naišao bi na masovni odgovor građana

Predsednik Kolumbije: Pokušaj mog hapšenja ili mešanja u unutrašnje stvari naišao bi na masovni odgovor građana

Newsmax Balkans pre 5 sati
Kolumbijski predsednik: Na pokušaj hapšenja ili mešanja u unutrašnje stvari Kolumbije sledi odgovor

Kolumbijski predsednik: Na pokušaj hapšenja ili mešanja u unutrašnje stvari Kolumbije sledi odgovor

Euronews pre 6 sati
Tusk pozvao na nastavak naoružavanja Evrope: "Ostanimo ujedinjeni ili smo gotovi"

Tusk pozvao na nastavak naoružavanja Evrope: "Ostanimo ujedinjeni ili smo gotovi"

Newsmax Balkans pre 5 sati
Petro spremio odgovor Trampu

Petro spremio odgovor Trampu

B92 pre 6 sati
Zaharova: Ukrajinsko predsedništvo je već dugo utočište za neonaciste

Zaharova: Ukrajinsko predsedništvo je već dugo utočište za neonaciste

Politika pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KokainKolumbijaDonald TrampOruzjeDrogasjedinjene američke države

Svet, najnovije vesti »

Izraelski napadi na infrastrukturu Hezbolaha i Hamasa u Libanu, uoči sastanka o razoružanju

Izraelski napadi na infrastrukturu Hezbolaha i Hamasa u Libanu, uoči sastanka o razoružanju

Danas pre 6 minuta
"Ovo je naša hemisfera" Amerika objavila oštru poruku samo nekoliko trenutaka pred saslušanje Madura

"Ovo je naša hemisfera" Amerika objavila oštru poruku samo nekoliko trenutaka pred saslušanje Madura

Blic pre 11 minuta
Erdogan upozorio Trampa da Venecuela ne sme da upadne u haos posle hapšenja Madura

Erdogan upozorio Trampa da Venecuela ne sme da upadne u haos posle hapšenja Madura

Danas pre 21 minuta
Danska premijerka: Ako SAD napadnu Grenland, to je kraj NATO pakta

Danska premijerka: Ako SAD napadnu Grenland, to je kraj NATO pakta

Danas pre 26 minuta
Dijana (14) i njena sestra (15) poginule u baru smrti! Bile su nerazdvojne, zajedno i umrle u požaru u Švajcarskoj

Dijana (14) i njena sestra (15) poginule u baru smrti! Bile su nerazdvojne, zajedno i umrle u požaru u Švajcarskoj

Blic pre 36 minuta