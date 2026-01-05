Dve osobe stradale u napadu na Kijev; Tramp: Ne verujem u napad na Putinovu rezidenciju

RTS pre 1 sat
Dve osobe stradale u napadu na Kijev; Tramp: Ne verujem u napad na Putinovu rezidenciju

Rat u Ukrajini – 1412. dan. Ruska vojska usmrtila je dve osobe i pogodila bolnicu u napadu na Kijev i Kijevsku oblast, tvrde ukrajinske vlasti. Moskva tvrdi da je preuzela kontrolu nad naseljem Podolj u Harkovskoj oblasti. Dalje od fronta, Tramp ne veruje da je Ukrajina napala Putinovu rezidenciju, dok Zelenski ukazuje na značaj međunarodne pomoći za jačanje protivvazduhoplovne odbrane svoje zemlje.

Sibiha: Rusija cilja američka preduzeća u Ukrajini Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da su ruske snage ciljale američka preduzeća u Ukrajini, nakon napada na velikog američkog poljoprivrednog proizvođača "Bunge" u jugoistočnom gradu Dnjepar. "Ovaj napad nije bio greška, bio je nameran, jer su ruski vojnici više puta pokušali da napadnu ovaj objekat. Rusija je sistematski ciljala američka preduzeća u Ukrajini ", napisao je Andrij Sibiha
