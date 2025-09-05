Piksi od susretu sa Pešićem: "Doneli smo nešto da se okrepe, dugo su ovde, a ima još dosta do finala"

Piksi od susretu sa Pešićem: "Doneli smo nešto da se okrepe, dugo su ovde, a ima još dosta do finala"

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, govorio je pred utakmicu protiv Letonije o brojnim temama i igri, ali neizbežno je bilo i pitanje o susretu sa selektorom košarkaša, Svetislavom Pešićem.

Prisetio se sve ga što se desilo tog dana ističući da je uzajamna podrška nešto što je dobro i da će navijati za Orlove u nokaut fazi takmičenja. - Doneli smo neke poklone, da čovek pojede nešto i da se osveži. Čovek je ovde dugo, a do finala ima još dosta, pa da se okrepe malo. Super jedno druženje i imamo odličan odnos, to su dve porodice koje treba da sarađuju, košarkaška i fudbalska. Dobro je da budemo podrška jedni drugima. Mi navijamo za naše košarkaše na
Fudbaleri uz košarkaše: Piksi posetio Karija Pešića, oduševićete se kad vidite šta mu je poklonio! Dragan Stojković pred Letoniju: „Glavna opasnost je ako ih shvatimo neozbiljno!“

Otkrivamo! Ovo zanima celu Srbiju: Kakva je atmosfera među košarkašima? Istina je…

Selektor Letonije: "Srbija vredi 250 miliona, a mi?"

"Koliko vredi Srbija? 250 miliona, a mi?" Selektor Letonije podigao glas pred meč sa Piksijevim Orlovima

EP u košarci: Put Srbije do finala popločan je Francuskom i Nemačkom

Pogledajte kakvim poklonima je Piksi raspametio Pešića u Rigi: Domaća pita sa višnjama i omiljeno piće

Srpska "jedinica" poručuje: "Letonija nezgodan rival, ima vremena za Engleze..."

Stojković: Najveća je opasnost ako Letonce shvatimo neozbiljno, doktora ovih dana ne viđam

FOTO Ovo niko nije primetio u prenosu: Đokovića gledao najmoćniji čovek košarke, Jokiću uručio prestižnu nagradu

Piksi: "Nismo došli da gledamo košarku, nego da pobedimo! Daj Bože da ne gledam našeg doktora..."

Sašin septembar - Zdjelar bira između Partizana i Rusije?

„Daj Bože da ga ne gledam više“: Piksi odgovorio na pitanje Nova.rs, evo zbog čega je srećan

