Piksi od susretu sa Pešićem: "Doneli smo nešto da se okrepe, dugo su ovde, a ima još dosta do finala"

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije, Dragan Stojković Piksi, govorio je pred utakmicu protiv Letonije o brojnim temama i igri, ali neizbežno je bilo i pitanje o susretu sa selektorom košarkaša, Svetislavom Pešićem.

Prisetio se sve ga što se desilo tog dana ističući da je uzajamna podrška nešto što je dobro i da će navijati za Orlove u nokaut fazi takmičenja. - Doneli smo neke poklone, da čovek pojede nešto i da se osveži. Čovek je ovde dugo, a do finala ima još dosta, pa da se okrepe malo. Super jedno druženje i imamo odličan odnos, to su dve porodice koje treba da sarađuju, košarkaška i fudbalska. Dobro je da budemo podrška jedni drugima. Mi navijamo za naše košarkaše na