Pad na listi FIBA: Srbija treći favorit za titulu

Vesti online pre 2 sata  |  Sputnjik (A. S.)
Pad na listi FIBA: Srbija treći favorit za titulu

Nemačka je favorit za osvajanje zlatne medalje, a Srbija je treća po snazi na Evropskom prvenstvu, saopštila je Svetska košarkaška federacija (FIBA) objavljivanjem najnovije rang liste. Dugo su Orlovi bili na prvi favoriti, ali to više nije slučaj.

Kako je saopštila FIBA, Nemačka, koja je deklasirala sve protivnike u Grupi B, skočila je sa drugog na prvo mesto sa prethodne rang liste i tako potisnula Srbiju. Srbiju je pretekla i Turska, koja je zahvaljujući maksimalnom učinku u Grupi A, u kojoj je pobedila i “orlove”, skočila sa šeste na drugu poziciju. Grčka je ostala četvrta, dok je Francuska posle poraza od Izraela pala sa treće na petu poziciju. Italija je skočila sa osme na šestu poziciju, dok je
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Fiba ponovo potcenjuje orlove: Srbija više nije glavni favorit za osvajanje Evrobasketa! Ovo je skandal! Šengun napravio…

Fiba ponovo potcenjuje orlove: Srbija više nije glavni favorit za osvajanje Evrobasketa! Ovo je skandal! Šengun napravio očigledne korake protiv Srbije, a sudije to nemo posmatrale!

Hot sport pre 1 sat
Fiba: Nemačka favorit za zlato, Srbiju pretekla i Turska

Fiba: Nemačka favorit za zlato, Srbiju pretekla i Turska

Sportski žurnal pre 1 sat
VIDEO Stoji na putu Srbije ka zlatu i ne može da promaši: Testirao koševe u Rigi i pokazao šta čeka rivale

VIDEO Stoji na putu Srbije ka zlatu i ne može da promaši: Testirao koševe u Rigi i pokazao šta čeka rivale

Nova pre 1 sat
„Drago mi je da smo u istom gradu“: Piksi sa delegacijom FSS-a posetio košarkaše Srbije u Rigi

„Drago mi je da smo u istom gradu“: Piksi sa delegacijom FSS-a posetio košarkaše Srbije u Rigi

Danas pre 2 sata
Srbija više nije glavni favorit: Nemačka i Turska najbolje kotirane na zvaničnom sajtu Evrobasketa

Srbija više nije glavni favorit: Nemačka i Turska najbolje kotirane na zvaničnom sajtu Evrobasketa

Nedeljnik pre 1 sat
FIBA sve manje veruje u Srbiju!

FIBA sve manje veruje u Srbiju!

Sputnik pre 2 sata
Legendarni trener posle neslavnog oproštaja: „Članovi stručnog štaba gledali Srbiju protiv Turske i pitali se koji je to sport“…

Legendarni trener posle neslavnog oproštaja: „Članovi stručnog štaba gledali Srbiju protiv Turske i pitali se koji je to sport“

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaEvropsko prvenstvoIzraelGrčkaEvrobasketItalijaNemačkaFIBATurskaFrancuskasportLista

Sport, najnovije vesti »

Srbija sada treći favorit za osvajanje Evrobasketa

Srbija sada treći favorit za osvajanje Evrobasketa

RTS pre 11 minuta
Odjavio Partizan, pa odmah našao novi klub: Srbin se seli na pozajmicu! Isplivali novi detalji: Evo zašto se Aleksandar…

Odjavio Partizan, pa odmah našao novi klub: Srbin se seli na pozajmicu! Isplivali novi detalji: Evo zašto se Aleksandar Mitrović ovog leta nije vratio u Evropu!

Hot sport pre 6 minuta
Trebalo je da nasledi Adema Ljajića, pa napustio Pazar bez sekunde na terenu!

Trebalo je da nasledi Adema Ljajića, pa napustio Pazar bez sekunde na terenu!

Sportske.net pre 16 minuta
Donacija engleske reprezentacije ženskom fudbalskom klubu u Staroj Pazovi

Donacija engleske reprezentacije ženskom fudbalskom klubu u Staroj Pazovi

Danas pre 2 minuta
Danijel Rikardo definitivno odlazi u penziju

Danijel Rikardo definitivno odlazi u penziju

Sport klub pre 12 minuta