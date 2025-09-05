Pad na listi FIBA: Srbija treći favorit za titulu
Vesti online pre 2 sata | Sputnjik (A. S.)
Nemačka je favorit za osvajanje zlatne medalje, a Srbija je treća po snazi na Evropskom prvenstvu, saopštila je Svetska košarkaška federacija (FIBA) objavljivanjem najnovije rang liste. Dugo su Orlovi bili na prvi favoriti, ali to više nije slučaj.
Kako je saopštila FIBA, Nemačka, koja je deklasirala sve protivnike u Grupi B, skočila je sa drugog na prvo mesto sa prethodne rang liste i tako potisnula Srbiju. Srbiju je pretekla i Turska, koja je zahvaljujući maksimalnom učinku u Grupi A, u kojoj je pobedila i “orlove”, skočila sa šeste na drugu poziciju. Grčka je ostala četvrta, dok je Francuska posle poraza od Izraela pala sa treće na petu poziciju. Italija je skočila sa osme na šestu poziciju, dok je