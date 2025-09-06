Na današnji dan, 6. septembar

Na današnji dan, 6. septembar

Danas je subota, 6. septembar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1522 - Španski moreplovac Huan Sebastijan del Kano (Juan Sebastian, Cano) je završio prvo putovanje oko sveta, koje je Fernando Magelan (Magellan) započeo 1519. s pet brodova i 270 mornara. Del Kano je preuzeo komandu kada su 1521. Magelana ubili filipinski urodjenici i vratio se u Španiju sa jednim brodom i 18 mornara. 1566 - Umro je turski sultan Sulejman II Veličanstveni. Tokom njegove 46-godišnje vladavine Otomansko carstvo dostiglo je vrhunac moći i najveće
