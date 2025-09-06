Đoković bez goriva protiv Alkaraza: Ne odustaje od grend slemova, ali može li telo da isprati želju

BBC News pre 32 minuta | Džonathan Jurejko - BBC

Getty Images Novak Đoković je na momente pokazivao zašto je u polufinalu US Opena

Novak Đoković počinje da postaje momak koji se pojavljuje samo na velikim događajima.

Kako proces starenja uzima danak, 38-godišnjak nije željan da ispuni njegov teniski raspored.

U poslednja tri meseca, igrao je samo na grend slemovima: Rolan Garos, Vimbldon, US Open.

Sada kada je njegov najnovij pokušaj osvajanja 25. grend slem titule završen u polufinalu US Opena posle ubedljivog poraza od 22-godišnjeg Karlosa Alkaraza, Đoković nije siguran kakvi su mu planovi za budućnost.

„Još želim da igram grend slemove, celu sezonu grend slemova sledeće godine“, rekao je Srbin.

„Videćemo da li će se to desiti ili ne. Ali grend slemovi su grend slemovi - oni su jednostavno drugačiji od bilo kog drugog turnira.

„Oni su stubovi našeg sporta, najvažniji turniri koje imamo."

Finale US opena očekivano.

Alkaraz, koi je dobio Đokovića 3:0 u setovima (6-4, 7-6 (7-4), 6-2), igraće protiv branioca titule Janika Sinera koji je protiv Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima bio nešto manje ubedljiv - 3:1 (6-1, 3-6, 6-3, 6-4).

'Ne odustajem od grend slemova'

Đoković je značajno smanjio suzio broj turnira poslednjih sezona, prilagođavajući raspored grend slemovima i pokušajima da osvoji 25. titulu.

Ambicija postoji, ali telo odbija poslušnost.

Đoković je možda prkosio logici da bi stigao do polufinala sva četiri grend slem turnira ove godine, ali poraz u tri seta od 22-godišnjeg Karlosa Alkaraza na Flašing Medouzu bio je još jedan primer slabljenja njegove fizičke snage.

Alkaraz i 24-godišnji Janik Siner su osvojili poslednjih sedam grend slem titula, podigavši njehove igre na daleko bolji nivo od bilo koga drugog na ATP turu.

„Mogu da uradim samo onoliko koliko mogu da uradim“, rekao je Đoković.

„Biće mi veoma teško u budućnosti da prevaziđem prepreku zvanu Siner i Alkaraz, pogotovo u pet setova.

„Mislim da imam veće šanse da ih pobedim u tri seta, ali u pet...

„Ne odustajem od grend slemova. Nastaviću da se borim, da dođem do finala i borim se bar za još jedan trofej.“

Čak i Đoković može da ostane bez benzina

Svaki razgovor o najvećem teniseru svih vremena mora da uključi i Đokovića.

Nakon što se mučio sa fizičkim problemima na početku karijere, pretvorio se u kompletnog sportistu i popeo se na vrh sporta zahvaljujući njegovoj brzini, mentalnoj i fitičkoj snazi, izdržljivosti i fleksibilnosti.

Mnogi su Đokovićeve izvijanje na terenu opisali kao „nadljudsko“.

Ali on to nije.

'Otac Vreme' ga očigledno sustiže, kao i sve ostale.

Napor potreban da se osvoje poeni protiv Alkaraza, posebno u tesnom drugom setu, za koji se znalo da Novak mora da osvoji da bi imao bilo kakve šanse za preokret, troši previše goriva.

„Ostao sam bez goriva i snage. Nivo kondicije nije bio dovoljan za Karlosa“, priznao je Đoković.

„Skoro u svakom meču se dešava nešto sa čime morate da se suočite i sa čime morate da se nosite."

Getty Images Đoković cilja da postane najstariji finalista grend slema još od Australijanca Kena Rouzvola 1974. godine

Nakon što je osvojio razmenu od 27 udaraca pri rezultatu 4:4 i 0-30 u gemovima, Đoković se trznuo i hvatao vazduh pre nego što se sagnuo da uzme peškir.

Drugi dah mu je omogućio da zadrži servis i odvede drugi set u taj-brejk.

Ali kada ga je izgubio, nije mogao da se oporavi.

Đoković je hrabro pobedio Alkaraza u četvrtfinalu Australijan opena u januaru, uprkos povredama.

Ali, zbog celokupno uloženog napora u tom meču, tri dana kasnije nije bio u stanju da završi polufinale protiv Aleksandra Zvereva.

Stigao je do četvrtfinala na Rolan Garosu i Vimbldonu, ali je ponovo podbacio nakon što nije uspeo da savlada Sinera.

„Impresivno je šta je uradio ove godine na grend slem turnirima i način na koji nas izaziva", rekao je Alkaraz.

„Rekao sam mu da fizički izgleda kao da ima 25 godina. Održavati taj nivo sa 38 godina, to je impresivno."

Šta je sledeće za Novaka?

Uprkos godinama i smanjenom rasporedu, Đoković je i dalje treći najbolji teniser na svetu.

Bilo je naznaka njegovog kvaliteta protiv Alkaraza, kao što je viner poen iz bekhenda u prvom setu uz samu liniju, kao i udarac loptice na putu do najdužeg poena meča u drugom setu.

Ovaj nivo je bio dovoljan da pobedi Nemca, trećeg tenisera sveta Zvereva, i Amerikanca, četvrtog nosioca Tejlora Frica, u četvrtfinalima Rolan Garosa i US Opena.

Na kraju krajeva, Đoković nema baš brzinu ni izdržljivost da održi najviši nivo igre protiv Alkaraza i Sinera.

Pa ipak, njegovi grend slem nastupi znače da zaostaje samo za Alkarazom i Sinerom u godišnjoj trci ATP tura - uprkos tome što je ove sezone igrao 11 turnira.

Osim ATP 250 turnira u Atini - turnira u vlasništvu njegove porodice i preseljenog iz Beograda - kaže da postoji „znak pitanja" na kojim će turnirima igrati do kraja sezone.

Posle poraza od Alkaraza, Đoković nije želeo da razmišlja o budućnosti, a svakako ne tako „daleko" - za četiri meseca počinje Australijan open.

Đoković često opisuje Rod Lejver arenu u Melburnu kao svoj drugi dom, pošto je tamo osvojio rekordnih 10 titula u muškoj konkurenciji.

Čini se da mu je Melburn najbolja šansa da uradi još nešto.

