Novi Sad: Pušteni studenti i građani koji su bili zatvoreni u zgradi Rektorata

Beta pre 56 minuta

Policija je pustila studente i građane da izađu iz zgrade Rektorata Novosadskog univerziteta nakon što su legitimisani i više sati bili zatvoreni u amfiteatru.

Ispred zgrada Rektorata i Filozofskog fakulteta jutros je mirno, tu se nalazi samo nekoliko policajaca, javio je novinar Bete.

Komunalne službe su očistile prostore ispred tih i drugih novosadskih zgrada pred kojima se noćas okupio veliki broj ljudi. Policija je upala u Rektorat zajedno sa rektorom Dejanom Madićem nešto nakon ponoći, kada je studentski skup već bio razbijen.

Privedeni su i studenti koji izveštavaju za studentski medij @blokada.info.

Žandarmerija je pokušala da upadne i na Prirodno-matematički fakultet, gde je više stotina građana našlo utočište tokom brutalne akcije policije koja je kampus zasipala suzavcem.

Srđan Rončević, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta izašao je u jednom momentu i sa megafonom se obratio kordonu žandarmerije, nakon što se predstavio i rekao im da odstupe.

“Ovde je stanje bezbedno. Niste pozvani ovde da intervenišete na PMF-u”, rekao je Rončević. Prethodno su ratni veterani držali barikadu na ulazu u taj fakultet.

Kako je naknadno saopšteno sa tog fakulteta, dekan Rončević je policiju obavestio da nema zakonsko pravo da ulaze na fakultet, što je policija u tom trenutku i ispoštovala.

“Zahtevamo da se poštuje autonomija univerziteta kao i zakonska odredba da policija na fakultet ne sme bez poziva dekana da pristupa fakultetu. Takođe, apelujemo da se situacija na svim fakultetima rešava isključivo mirnim putem - dogovorom, bez upotrebe sile i hemijskih sredstava”, poručili su iz PMF-a.

Dodaju da, kao Uprava, stojimo uz svoje studente i profesore i “osuđuju snažno svaki vid nasilja”.

Za sada nije poznat broj privedenih ni povređenih građana.

Policija je noćas brutalno reagovala ispred Filozofskog fakulteta ispalivši na okupljene građane ogromne količine suzavca, a zatim upotrebila i fizičku silu.

Satima je trajala jurnjava sa građanima duž više bulevara, a prema snimcima dostupnim sa društvenih mreža, više osoba je tom prilikom dobilo udarce pendrekom na ulici, a ne tokom protesta u kampusu.

(Beta, 06.09.2025)

Povezane vesti »

uživo Neredi u Novom Sadu: Studenti i građani izašli iz Rektorata, policija u Kampusu

uživo Neredi u Novom Sadu: Studenti i građani izašli iz Rektorata, policija u Kampusu

NIN pre 16 minuta
Policija i dalje u kampusu u Novom Sadu, iz pritvora pušteni studenti privedeni u Rektoratu (BLOG)

Policija i dalje u kampusu u Novom Sadu, iz pritvora pušteni studenti privedeni u Rektoratu (BLOG)

Novi magazin pre 6 minuta
FOTO, VIDEO: Pogledajte kako je jutros u kampusu, posle brutalne policijske akcije

FOTO, VIDEO: Pogledajte kako je jutros u kampusu, posle brutalne policijske akcije

Radio 021 pre 1 sat
Ovaj snimak pokazuje drugu stranu upada u Rektorat: Pogledajte kako su studenti i profesori „dočekali“ policiju (VIDEO)

Ovaj snimak pokazuje drugu stranu upada u Rektorat: Pogledajte kako su studenti i profesori „dočekali“ policiju (VIDEO)

Nova pre 1 sat
Nakon mirnog protesta, sukob građana i policije. Bačene velike količine suzavca, policija izgurala građane iz kampusa, pa…

Nakon mirnog protesta, sukob građana i policije. Bačene velike količine suzavca, policija izgurala građane iz kampusa, pa upala u Rektorat

NoviSad.com pre 1 sat
„Spreman sam da svedočim bilo gde – sukob je započela policija“: Pročitajte najdetaljniji opis početka haosa na protestu u…

„Spreman sam da svedočim bilo gde – sukob je započela policija“: Pročitajte najdetaljniji opis početka haosa na protestu u Novom Sadu

Nova pre 21 minuta
Pogledajte kako izgleda Kampus u Novom Sadu jutro nakon napada policije na studente FOTO

Pogledajte kako izgleda Kampus u Novom Sadu jutro nakon napada policije na studente FOTO

Nova pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Prajd protestna šetnja danas u Beogradu, LGBT+ osobe se godinama bore za jednaka prava

Prajd protestna šetnja danas u Beogradu, LGBT+ osobe se godinama bore za jednaka prava

Novi magazin pre 1 minut
uživo Neredi u Novom Sadu: Studenti i građani izašli iz Rektorata, policija u Kampusu

uživo Neredi u Novom Sadu: Studenti i građani izašli iz Rektorata, policija u Kampusu

NIN pre 16 minuta
„Ne učestvujemo u prividu normalnosti“: Gde se danas se održava Prajd protestna šetnja?

„Ne učestvujemo u prividu normalnosti“: Gde se danas se održava Prajd protestna šetnja?

Nova pre 11 minuta
Arhiv javnih skupova objavio koliko je bilo ljudi sinoć na protestu u Novom Sadu

Arhiv javnih skupova objavio koliko je bilo ljudi sinoć na protestu u Novom Sadu

Nova pre 16 minuta
Sunčan i topao vikend

Sunčan i topao vikend

RTK pre 16 minuta