Novi Sad: Pušteni studenti i građani koji su bili zatvoreni u zgradi Rektorata

Beta pre 56 minuta

Policija je pustila studente i građane da izađu iz zgrade Rektorata Novosadskog univerziteta nakon što su legitimisani i više sati bili zatvoreni u amfiteatru.

Ispred zgrada Rektorata i Filozofskog fakulteta jutros je mirno, tu se nalazi samo nekoliko policajaca, javio je novinar Bete.

Komunalne službe su očistile prostore ispred tih i drugih novosadskih zgrada pred kojima se noćas okupio veliki broj ljudi. Policija je upala u Rektorat zajedno sa rektorom Dejanom Madićem nešto nakon ponoći, kada je studentski skup već bio razbijen.

Privedeni su i studenti koji izveštavaju za studentski medij @blokada.info.

Žandarmerija je pokušala da upadne i na Prirodno-matematički fakultet, gde je više stotina građana našlo utočište tokom brutalne akcije policije koja je kampus zasipala suzavcem.

Srđan Rončević, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta izašao je u jednom momentu i sa megafonom se obratio kordonu žandarmerije, nakon što se predstavio i rekao im da odstupe.

“Ovde je stanje bezbedno. Niste pozvani ovde da intervenišete na PMF-u”, rekao je Rončević. Prethodno su ratni veterani držali barikadu na ulazu u taj fakultet.

Kako je naknadno saopšteno sa tog fakulteta, dekan Rončević je policiju obavestio da nema zakonsko pravo da ulaze na fakultet, što je policija u tom trenutku i ispoštovala.

“Zahtevamo da se poštuje autonomija univerziteta kao i zakonska odredba da policija na fakultet ne sme bez poziva dekana da pristupa fakultetu. Takođe, apelujemo da se situacija na svim fakultetima rešava isključivo mirnim putem - dogovorom, bez upotrebe sile i hemijskih sredstava”, poručili su iz PMF-a.

Dodaju da, kao Uprava, stojimo uz svoje studente i profesore i “osuđuju snažno svaki vid nasilja”.

Za sada nije poznat broj privedenih ni povređenih građana.

Policija je noćas brutalno reagovala ispred Filozofskog fakulteta ispalivši na okupljene građane ogromne količine suzavca, a zatim upotrebila i fizičku silu.

Satima je trajala jurnjava sa građanima duž više bulevara, a prema snimcima dostupnim sa društvenih mreža, više osoba je tom prilikom dobilo udarce pendrekom na ulici, a ne tokom protesta u kampusu.

(Beta, 06.09.2025)