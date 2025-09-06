VIDEO: Policajac bez razloga gurnuo starijeg Novosađanina, zadobio višestruke povrede

Stariji Novosađanin koji je oboren sinoć od strane policije na protestu u Novom Sadu, zadobio je višestruke povrede.

Tokom napada na građane, jedan od policajaca ga je oborio dok je mirno stajao na trotoaru. On je tokom protesta hodao uz pomagala. Na snimku se vidi da je pao na kolovoz, na potiljak. "Imam slomljeni lakat, isto povredu drugog lakta, tu su mi ušivali kožu, povredu na temenu gde su me isto ušivali i udarili su me po telu štitovima, odavde kada sam pao na ivičnjak, na kolovoz, svaka koščica me boli, rebra škljocaju dok govorim i kad udahnem", rekao je on.