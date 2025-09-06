Dekan PMF-a: Veče na fakultetu izgledalo kao talačka kriza, nismo znali šta da očekujemo od policije

Dekan PMF-a u Novom Sadu Srđan Rončević izjavio je za N1 da policiji sinoć nije dozvolio ulaz na taj fakultet jer su se unutra nalazili građani koji su bili mirni učesnici protesta.

Prema njegovim rečima na fakultetu je po dolasku policije ispred zgrade vladala uznemirenost, a za događaje pre toga kaže da su izgledali kao talačka kriza. Srđan Rončević, dekan novosadskog PMF-a, za N1 je ispričao kako je izgledalo veče protesta u Novom Sadu tokom kojeg sa studentima i profesorima bio na fakultetu. “To su momenti u kojima vi radite jedino ono što je ispravno i pokušavate da zaštitite ljude. Ja sam svestan da se organizuje taj protest, došao na