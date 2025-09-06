Vučić o deklaraciji o vojnoj saradnji Hrvatske i Slovenije: Ti akti jasno neprijateljski prema Srbiji

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom deklaracije o vojnoj saradnji koju su potpisale Hrvatska i Slovenija da su ti akti jasno i izrazito neprijateljski prema srpskom narodu i državi Srbiji.

Gostujući na tv Pink, Vučić je rekao da su se "slični savezi pred Veliki rat pravljeni na gotovo istovetan način".

On je rekao da "moramo da budemo svesni nečijih namera", kao i da "moramo da dobro razumemo da imaju snažnu zaleđinu u NATO".

"Zabrinjava me ćutanje ljudi i EU i NATO", rekao je predsednik Srbije, dodajući da će pokušati da razgovara sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom.

"Moramo da budemo pametniji nego što smo bili 1990-tih godina, da ne hrlimo u sukobe, izbegavamo ratove, da čuvamo našu decu, da čuvamo našu zemlju, da čuvamo sigurnost, a da sebe i zemlju snažimo ekonomskim merama, ubrzanim napretkom i snagom vojske koja treba da bude odvraćajući faktor", rekao je Vučić.

Hrvatska i Slovenija juče su potpisale deklaraciju o vojnoj saradnji, koju je hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić nazvao "novim poglavljem" u već odličnim odbrambenim odnosima dve zemlje.

Anušić i slovenački ministar odbrane Borut Sajović potpisali su u Zagrebu deklaraciju o vojnoj saradnji, koja obuhvata "sve što se može učiniti između dve zemlje" kako bi oružane snage i odbrambene industrije dve zemlje "funkcionisale sve bolje i bolje", rekao je hrvatski ministar, prenosi Index.

Na pitanje o poređenju tog sporazuma sa deklaracijom koju je Ministarstvo odbrane potpisalo sa Albanijom i Kosovom u martu ove godine, Anušić je odgovorio da između njih "nema velike razlike". On je dodao da je Ministarstvo odbrane u kontaktu sa Bugarskom, koja bi se takođe mogla pridružiti ovoj inicijativi.

(Beta, 06.09.2025)

