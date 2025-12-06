Dačić: Karikatura u "Hrvatskom tjedniku" ismeva žrtve Jasenovca

Potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić saopštio je da je karikatura objavljena na naslovnoj strani "Hrvatskog tjednika" uvredljiva i da ismeva stradanje i istorijske činjenice o genocidu nad Srbima u NDH.

On navodi da je karikatura objavljena na dan konferencije o logoru Jasenovac, gde je tokom Drugog svetskog rata ubijen i veliki broj Srba. Ministar je naveo da karikatura podgreva mržnje i narušava odnose u regionu. "Uvredljiva i potpuno nedopustiva karikatura koja se našla na naslovnoj strani 'Hrvatskog tjednika', a na kojoj je prikazan srpski patrijarh kako drži nož u zubima, predstavlja grubu provokaciju i svesno poigravanje sa simbolima srpskog stradanja u