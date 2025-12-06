„Poigravanje istorijom je nedopustivo“: Dačić o uvredljivoj karikaturi Hrvatskog nedeljnika

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio uvredljivu karikaturu na naslovnoj strani "Hrvatskog nedeljnika", poručivši da Srbija neće ćutati kada se ismevaju stradanje i istorijske činjenice o genocidu nad Srbima u NDH.

"Uvredljiva i potpuno nedopustiva karikatura koja se našla na naslovnoj strani 'Hrvatskog tjednika', a na kojoj je prikazan srpski patrijarh kako drži nož u zubima, predstavlja grubu provokaciju i svesno poigravanje sa simbolima srpskog stradanja tokom NDH. Još je šokantnije što je ova karikatura objavljena baš na dan konferencije o Jasenovcu, mestu najtežeg stradanja srpskog naroda u Drugom svetskom ratu", rekao je Dačić. Dačić je naveo da je posebno opasno kada