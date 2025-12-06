„Poigravanje istorijom je nedopustivo“: Dačić o uvredljivoj karikaturi Hrvatskog nedeljnika

Sputnik pre 36 minuta
„Poigravanje istorijom je nedopustivo“: Dačić o uvredljivoj karikaturi Hrvatskog nedeljnika

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić najoštrije je osudio uvredljivu karikaturu na naslovnoj strani "Hrvatskog nedeljnika", poručivši da Srbija neće ćutati kada se ismevaju stradanje i istorijske činjenice o genocidu nad Srbima u NDH.

"Uvredljiva i potpuno nedopustiva karikatura koja se našla na naslovnoj strani 'Hrvatskog tjednika', a na kojoj je prikazan srpski patrijarh kako drži nož u zubima, predstavlja grubu provokaciju i svesno poigravanje sa simbolima srpskog stradanja tokom NDH. Još je šokantnije što je ova karikatura objavljena baš na dan konferencije o Jasenovcu, mestu najtežeg stradanja srpskog naroda u Drugom svetskom ratu", rekao je Dačić. Dačić je naveo da je posebno opasno kada
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Ivica Dačić najoštrije osudio karikaturu u „Hrvatskom tjedniku“: Srbija neće ćutati na ismevanje stradanja Srba u NDH

Ivica Dačić najoštrije osudio karikaturu u „Hrvatskom tjedniku“: Srbija neće ćutati na ismevanje stradanja Srba u NDH

Serbian News Media pre 25 minuta
Dačić: Nedopustiva karikatura na naslovnoj strani Hrvatskog tjednika

Dačić: Nedopustiva karikatura na naslovnoj strani Hrvatskog tjednika

RTV pre 2 sata
Dačić: Karikatura u "Hrvatskom tjedniku" ismeva žrtve Jasenovca

Dačić: Karikatura u "Hrvatskom tjedniku" ismeva žrtve Jasenovca

Radio 021 pre 2 sata
Dačić osudio karikaturu u Hrvatskom tjedniku: Uvredljiv prikaz patrijarha i ismevanje žrtava genocida

Dačić osudio karikaturu u Hrvatskom tjedniku: Uvredljiv prikaz patrijarha i ismevanje žrtava genocida

Nova pre 2 sata
Dačić o uvredljivoj karikaturu na naslovici Hrvatskoj tjednika

Dačić o uvredljivoj karikaturu na naslovici Hrvatskoj tjednika

Vesti online pre 1 sat
Dačić kritikovao karikaturu u Hrvatskom tjedniku: Ismevaju srpske žrtve Jasenovca

Dačić kritikovao karikaturu u Hrvatskom tjedniku: Ismevaju srpske žrtve Jasenovca

Novi magazin pre 2 sata
Dačić kritikovao karikaturu u Hrvatskom tjedniku: Ismevaju srpske žrtve Jasenovca

Dačić kritikovao karikaturu u Hrvatskom tjedniku: Ismevaju srpske žrtve Jasenovca

N1 Info pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaIvica DačićNECMinistar unutrašnjih poslovasrbija

Politika, najnovije vesti »

„Poigravanje istorijom je nedopustivo“: Dačić o uvredljivoj karikaturi Hrvatskog nedeljnika

„Poigravanje istorijom je nedopustivo“: Dačić o uvredljivoj karikaturi Hrvatskog nedeljnika

Sputnik pre 36 minuta
Rasprava u Bundestagu o Dejtonu: "Krhki mir" ili rešenje bez alternative

Rasprava u Bundestagu o Dejtonu: "Krhki mir" ili rešenje bez alternative

Novi magazin pre 5 minuta
Vučević sa polaznicima političke akademije Fondacije "Svetozar Miletić"

Vučević sa polaznicima političke akademije Fondacije "Svetozar Miletić"

Euronews pre 15 minuta
Ivica Dačić najoštrije osudio karikaturu u „Hrvatskom tjedniku“: Srbija neće ćutati na ismevanje stradanja Srba u NDH

Ivica Dačić najoštrije osudio karikaturu u „Hrvatskom tjedniku“: Srbija neće ćutati na ismevanje stradanja Srba u NDH

Serbian News Media pre 25 minuta
Vučević sa polaznicima političke akadamije Fondacije "Svetozar Miletić"

Vučević sa polaznicima političke akadamije Fondacije "Svetozar Miletić"

RTV pre 1 sat