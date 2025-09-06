Dačić o neredima u Novom Sadu: Desio se masovan napad na policiju i zaprepašćujuće nasilje

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je povodom sukoba demonstranata i policije ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tokom protesta "Srbijo, da li se čujemo" da je i u ovom slučaju došlo do "masovnog napada na pripadnike policije".

Resorni ministar Ivica Dačić naveo je povodom sukoba demonstranata i policije ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu tokom protesta "Srbijo, da li se čujemo" da je i sinoć došlo do masovnog napada na pripadnike policije, koji su, kako navodi, "ranije dogovoreni i očigledno isplanirani". - Noćas je došlo do brutalnog napada na policijske snage, to je moglo da se vidi ukoliko neko zaista želi objektivno da sagledava situaciju. Ne znam šta je još potrebno da neko