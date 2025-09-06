Obrt! Evo šta se zapravo dogodilo sa avionom Ursule fon der Lajen, objavljena detaljna analiza leta: "Ništa ne ukazuje na to"

Krajem avgusta, avion kojim je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen putovala iz Varšave za Plovdiv u Bugarskoj naišao je na probleme pri sletanju. Piloti su prijavili "problem sa GPS-om" i zatražili alternativni prilaz pisti, što je pokrenulo višednevnu raspravu o mogućem ometanju signala.

Iako je avion sigurno sleteo, medijski natpisi stvorili su sliku dramatične situacije koja, prema podacima, nije bila takva, piše u svojoj analizi Flightradar24. U nastavku je prenosimo: Let aviona Dassault Falcon 900 poleteo je iz Varšave 31. avgusta u 12:37 UTC. Pri prilazu Plovdivu, posada je obavestila kontrolu leta o problemima sa korišćenjem prilaza zasnovanog na GPS-u te je zatražila i dobila uputstva za sletanje pomoću instrumentalnog sistema (ILS). Avion