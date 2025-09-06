Objavljena detaljna analiza leta: Evo šta se dogodilo sa avionom Ursule fon der Lajen

Krajem avgusta, avion kojim je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen putovala iz Varšave za Plovdiv u Bugarskoj naišao je na probleme pri sletanju.

Piloti su prijavili "problem sa GPS-om" i zatražili alternativni prilaz pisti, što je pokrenulo višednevnu raspravu o mogućem ometanju signala. Iako je avion sigurno sleteo, medijski natpisi stvorili su sliku dramatične situacije koja, prema podacima, nije bila takva, piše u svojoj analizi Flightradar24. Medijski napisi nasuprot podacima Let aviona Dassault Falcon 900 poleteo je iz Varšave 31. avgusta u 12:37 UTC. Pri prilazu Plovdivu, posada je obavestila kontrolu