Sputnik pre 50 minuta
Mađarska o planu Ukrajine: Nerealan ulazak u EU i previsoka cena za Zapad

Mađarska smatra neostvarivim takozvani mirovni plan Ukrajine od 20 tačaka, jer on predviđa njeno pristupanje Evropskoj uniji i izdvajanje 800 milijardi dolara od strane zapadnih zemalja, izjavio je šef kabineta mađarskog premijera Gergej Gujaš.

On je naveo da je mađarska vlada na sednici 7. januara razmatrala plan za rešavanje sukoba u Ukrajini koji je pripremio Kijev i koji su objavili ukrajinski mediji. Pored toga, Ukrajina traži da joj zapadne zemlje za obnovu tokom deset godina obezbede 800 milijardi dolara. On je upozorio da Budimpešta neće učestvovati u realizaciji ovih planova koje su usaglasili Kijev i Brisel.
