Stanje na putevima: Evo kakva je situacija na graničnim prelazima i gde se najviše čeka

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavaju 240 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Prema poslednjim informacijama dobijenim u od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila. Prohodnost puteva je dobra, a vozače danas očekuju prijatne dnevne temperature, suvi kolovozi i dobra vidljivost, navode iz AMSS. U odnosu na prethodne vikende, nešto je umereniji intenzitet saobraćaja na auto-putevima, povremeno pojačan ka Severnoj Makedoniji, Mađarskoj i