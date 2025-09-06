Stanje na putevima: Evo kakva je situacija na graničnim prelazima i gde se najviše čeka

Blic pre 1 sat
Stanje na putevima: Evo kakva je situacija na graničnim prelazima i gde se najviše čeka

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavaju 240 minuta, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

U odnosu na prethodne vikende, nešto je umereniji intenzitet saobraćaja na auto-putevima, povremeno pojačan ka Severnoj Makedoniji, Mađarskoj i
