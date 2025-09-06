AMSS: Suvi kolovozi i dobra vidljivost

Prohodnost puteva je dobra i saobraćaj se obavlja po suvim kolovozima i uz dobru vidljivost, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS).

U odnosu na prethodne vikende, manji je intenzitet sobraćaja na autoputevima, povremeno pojačan ka Severnoj Makedoniji, Mađarskoj i Hrvatskoj. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, dok se kamioni na prelazu Batrovci zadržavaju oko četiri sata. Na brojnim deonicama su u toku radovi.