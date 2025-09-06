Uhapšen pijani vozač mercedesa: Udario maloletnog pešaka: Izmerili mu 2,52 promila alkohola u krvi

Vozač automobila "mercedes" čiji su inicijali M. G. uhapšen je danas u Banjaluci jer je pod dejstvom alkohola udario maloletnog pešaka, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Banjaluka.

Kod vozača M. G. utvrđena su 2,52 promila alkohola u organizmu. Saobraćajna nezgoda dogodila se u 16.15 časova na raskrsnici Gundulićeve i Ulice Radomira Putnika. U toku je policijski uviđaj, a saobraćaj se odvija nesmetano. ( RTRS)