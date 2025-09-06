Uklonjen luk Starog savskog mosta: Spreman za demontažu i transport do Batajnice

Luk Starog savskog mosta danas je, kako je i ranije bilo najavljeno, uklonjen i nalazi se sa novobeogradske strane, na levoj obali Save. Rečni saobraćaj na ovom delu reke Save, koji je zbog uklanjanja mosta bio zatvoren za saobraćaj, ponovo je otvoren od 18 časova.

Barže su pomerene, što je i bio plan. Kako su nadležni rekli, luk je uklonjen, ali su ga naknadno pomerili za još desetak metara, jer, kako kažu, lakše je da bude tik uz reku kada kasnije počne demontaža, prenosi RTS. Deo Starog savskog mosta dužine 106 metara prethodno je skinut sa stubova i postavljen na baržama sa novobeogradske strane reke 30. jula, a od utorka su počele poslednje pripreme za izvlačenje luka na obalu. Sada će uslediti rasklapanje i transport do