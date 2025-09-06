Akademski plenum: Vučić hitno da podnese ostavku

Akademski plenum: Vučić hitno da podnese ostavku
Akademski plenum pozvao je danas Aleksandra Vučića da zbog izazivanja sukoba i brutalnosti policije momentalno podnese ostavku na mesto predsednika Srbije.Naveli su da je sinoć u Novom Sadu sproveden ”izrežirani sukob”, nakon kojeg je policija upotrebila, do sada nezabeleženu, brutalnu silu prema studentima i građanima. „Režiser ovog događaja je, kao i uvek do sada, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, što je i dokazao sinoćnim nastupom na konferenciji za
