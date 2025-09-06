Akademski plenum: Izrežirani sukobi u Novom Sadu, režiser kao i uvek - Vučić

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Akademski plenum zatražio je od predsednika Srbije Aleksandra Vučića da zbog izazivanja sukoba i brutalnosti policije u petak u Novom Sadu podnese ostavku na funkciju šefa države, tvrdeći da se radi o "izrežiranom sukobu" i "nezabeleženoj brutalnoj sili policije prema studentima i građanima". „Vučić je, kao i uvek, režiser tog događaja, što je i dokazao u petak uveče nastupom na konferenciji za medije, gde nije mogao da sakrije osmeh i sreću zbog policijske
Aleksandar VučićNovi Sad

