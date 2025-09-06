Kako je stariji gospodin koga je sinoć oborila policija u Novom Sadu: Kreni promeni objavio video

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Kako je stariji gospodin koga je sinoć oborila policija u Novom Sadu: Kreni promeni objavio video

Iz pokreta Kreni promeni objavili su video kako je stariji gospodin koga je sinoć u potresnoj sceni oborila policija prilikom intervencije protiv demonstranata. „Deka Nikola koji je oboren sinoć od strane policije na protestu Novom Sadu.

Nije mogao da trči, nosio je pomagala za hodanje. Tokom napada na građane, jedan od policajaca ga je oborio dok je mirno stajao na trotoaru“, piše u objavi uz video. A post shared by Kreni- Promeni (@kreni.promeni) Prethodno, na društvenim mrežama, objavljena je slika kako gospodin pada tokom intervencije. A post shared by Glas Užica (@glas_uzica) „Zahvaljujem svima koji brinu o mom zdravlju i što žele da me vide što pre među njima. Preživeo sam“, kaže on na
