Kakva je situacija od jutros u Novom Sadu? (FOTO/VIDEO)

Policija je pustila studente i građane da izađu iz zgrade Rektorata Novosadskog univerizeta nakon što su legitimnisani i više sati bili zatvoreni u amfiteatru.

Ispred zgrada Rektorata i Filozofskog fakulteta jutros je mirno, tu se nalazi samo nekoliko policajaca, javio je novinar Bete. Komunalne službe su očistile prostore ispred tih i drugih novosadskih zgrada pred kojima se noćas okupio veliki broj ljudi. Policija je upala u Rektorat zajedno sa rektorom Dejanom Madićem nešto nakon ponoći, kada je studentki skup već bio razbijen.Privedeni su i studenti koji izveštavaju za studentski medij @blokada.info. Žandarmerija je