UNS osudio napade na novinare koji su izveštavali sa demonstracija u Novom Sadu

Udruženje novinara Srbije (UNS) danas je osudilo „policijsko maltretiranje novinara“ koji su sinoć izveštavali sa demonstracija u Novom Sadu.U saopštenju je UNS pozvalo Ministarstvo unutrašnjih poslova da „identifikuje odgovorne policajce, pokrene postupak unutrašnje kontrole i sankcioniše ih“. „UNS upozorava da su policajci sve češći vinovnici napada na novinare i poziva MUP da preduzme sve potrebne mere kako bi novinari mogli bezbedno da izveštavaju“, ukazuje se