UNS osudio napade na novinare koji su izveštavali sa demonstracija u Novom Sadu

Danas pre 1 sat  |  Beta
UNS osudio napade na novinare koji su izveštavali sa demonstracija u Novom Sadu
Udruženje novinara Srbije (UNS) danas je osudilo „policijsko maltretiranje novinara“ koji su sinoć izveštavali sa demonstracija u Novom Sadu.U saopštenju je UNS pozvalo Ministarstvo unutrašnjih poslova da „identifikuje odgovorne policajce, pokrene postupak unutrašnje kontrole i sankcioniše ih“. „UNS upozorava da su policajci sve češći vinovnici napada na novinare i poziva MUP da preduzme sve potrebne mere kako bi novinari mogli bezbedno da izveštavaju“, ukazuje se
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Novinarska udruženja: Policajci koji su maltretirali novinare u Novom Sadu da budu sankcionisani

Novinarska udruženja: Policajci koji su maltretirali novinare u Novom Sadu da budu sankcionisani

RTV pre 32 minuta
"Ovde su sada policajci prisutni, niko nikoga ne dira": Rektor novosadskog univerziteta: "Nije bilo ničeg ružnog ili represije"…

"Ovde su sada policajci prisutni, niko nikoga ne dira": Rektor novosadskog univerziteta: "Nije bilo ničeg ružnog ili represije"

Blic pre 1 sat
UNS osudio napade na novinare koji su izveštavali sa demonstracija u Novom Sadu

UNS osudio napade na novinare koji su izveštavali sa demonstracija u Novom Sadu

Novi magazin pre 1 sat
UNS: Policajci koji su maltretirali novinare u Novom Sadu da budu sankcionisani

UNS: Policajci koji su maltretirali novinare u Novom Sadu da budu sankcionisani

RTS pre 1 sat
Rektor Univerziteta u Novom Sadu: U Rektoratu nije bilo represije, niko nikoga nije pipnuo

Rektor Univerziteta u Novom Sadu: U Rektoratu nije bilo represije, niko nikoga nije pipnuo

N1 Info pre 2 sata
UNS osudio napade na novinare na protestu u Novom Sadu

UNS osudio napade na novinare na protestu u Novom Sadu

Nedeljnik pre 1 sat
Rektor Madić o dešavanjima u Rektoratu: Nisam video nijednu lošu stvar

Rektor Madić o dešavanjima u Rektoratu: Nisam video nijednu lošu stvar

Nedeljnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPUNS

Politika, najnovije vesti »

(BLOG) Studenti poručili "vidimo se opet", Vučić zbog prenosa uživo pritiska tužilaštvo da se obračuna s N1

(BLOG) Studenti poručili "vidimo se opet", Vučić zbog prenosa uživo pritiska tužilaštvo da se obračuna s N1

N1 Info pre 17 minuta
ZLF: Delegacija Evropske zelene partije napustila Srbiju

ZLF: Delegacija Evropske zelene partije napustila Srbiju

Beta pre 32 minuta
Dačić o neredima u Novom Sadu: Desio se masovan napad na policiju i zaprepašćujuće nasilje

Dačić o neredima u Novom Sadu: Desio se masovan napad na policiju i zaprepašćujuće nasilje

Blic pre 52 minuta
Spalević (NPS): Ogoljeno nasilje u Novom Sadu u režiji „pomračenog uma”

Spalević (NPS): Ogoljeno nasilje u Novom Sadu u režiji „pomračenog uma”

Danas pre 42 minuta
Opozicija u Zaječaru: Imenovati privremeni organ i raspisati izbore do kraja decembra

Opozicija u Zaječaru: Imenovati privremeni organ i raspisati izbore do kraja decembra

Blic pre 17 minuta