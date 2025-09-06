Biti, ili ne biti: Košarkaši Srbije večeras protiv Finske – ulog je četvrtfinale Evrobasketa (20.45)

Košarkaši Srbije večeras (subota) u 20.45 časova igraju protiv Finske osminu finala Evropskog prvenstva u Rigi.

Ekipa Svetislava Pešića imala je dva dana odmora nakon završetka grupne faze takmičenja, koju je okončala prvi porazom na šampionatu, od Turske. Sa druge pozicije, skorom 4-1 je Srbija prošla u nokaut fazu, gde će joj rival biti Finci. – Spremili smo se dobro, trening koji smo sada upravo završili je stvarno bio na visokom nivou. Pripremali smo taktiku za Fince, koji dosta trče, šutiraju za tri poena i baziraju igru oko Laurija Markanena. Nemaju unutrašnju igru,