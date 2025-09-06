CNN: Tramp razmatra akcije usmerene na kartele unutar Venecuele

Američki predsednik Donald Tramp razmatra mnoštvo opcija za izvođenje vojnih udara protiv narko-kartela koji deluju u Venecueli, uključujući potencijalno gađanje ciljeva unutar te zemlje kao deo šire strategije usmerene na slabljenje predsednika Venecuele Nikolasa Madura, potvrdilo je za CNN više izvora upoznatih sa planovima administracije. Izvori su naveli da je američki napad na navodni brod za prevoz droge koji je isplovio iz Venecuele, u utorak 2. septembra,