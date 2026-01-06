Danska premijerka: Ako SAD napadnu Grenland, to je kraj NATO pakta
Danas pre 4 sati | FoNet
Ako američki predsednik Donald Tramp izvrši invaziju na Grenland, to će značiti kraj NATO saveza, izjavila je danas danska premijerka Mete Frederiksen.
Trampa, koji je prošle nedelje pojačao pretnje da će preuzeti samoupravnu dansku teritoriju na Arktiku, treba shvatiti „ozbiljno kada kaže da želi Grenland“, rekla je Frederiksen u intervjuu za televizijsku stanicu TV2. „Ali ću jasno staviti do znanja da ako SAD odluče da vojno napadnu drugu članicu NATO, onda sve prestaje, uključujući NATO, a samim tim i bezbednost koja je uspostavljena od kraja Drugog svetskog rata“, poručila je danska premijerka. Tramp dugo