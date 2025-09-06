"Kičmom protiv nasilja": Studenti i večeras pozvali na proteste širom Srbije

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Fonet, Tanjug
"Kičmom protiv nasilja": Studenti i večeras pozvali na proteste širom Srbije

Protesti "Kičmom protiv nasilja" biće održani i više gradova u Srbiji, objavili su studenti Fakulteta dramski umetnosti u blokadi.

Protest u Beogradu će početi u 20 časova ispred Policijske stanice 29. novembar. Protesti u Loznici, Čačku i Kragujevcu počeće u 19 časova, u 19.30 u Šapcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, a u 20 časova u Aranđelovcu i Smederevu, objavili su studenti na Instagramu. "Novi Sad ne praštamo. Vidimo se na akciji zborova, svi zajedno", poručili su. Dačić: Policija i sinoć brutalno napadnuta - pirotehnikom, kamenjem, topovskim udarima Ministar unutrašnjih
