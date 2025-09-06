Blokbaster u finalu: Siner srušio Feliksa i zakazao okršaj sa Alkarazom! Detonacija u Čačku: Veliko pojačanje na poziciji centra stiglo u Borac!

Italijan i Španac će se boriti za titulu Janik Siner pobedio Feliksa Ože-Alijasima 6:1, 3:6, 6:1, 6:4 i zakazao finale US Opena protiv Karlosa Alkaraza, uz moguću smenu na vrhu ATP liste.

Italijan je u polufinalu imao problema, izgubio je drugi set i tražio medicinsku pomoć, ali se vratio na teren i u nastavku kontrolisao meč. Kanađanin je imao šanse u trećem setu, pa i u četvrtom gemu četvrtog seta, ali nije uspeo da ih iskoristi. Siner je napravio ključni brejk i obezbedio plasman u svoje treće grend slem finale ove sezone, nakon Rolan Garosa i