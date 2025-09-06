Juriš na polufinale EP: Evo gde možete da pratite sudar Srbije i Finske na Evrobasketu! Au, kakav okršaj: Partizan i Železničar odigrali prijateljski meč za pamćenje!

Čeka nas zanimljiva utakmica u kojoj će naša selekcija biti favorit Srbija i Finska večeras od 20.45 u Rigi igraju meč osmine finala Evrobasketa, a TV prenos je na RTS-u i Arena Sport 1 Premium kanalu.

Nakon poraza od Turske u grupnoj fazi, „orlovi“ su završili u zahtevnijem delu žreba i odmah na startu eliminacione runde imaju težak zadatak. Jokic v Markkanen, this is going to be box office #EuroBasket pic.twitter.com/fuKyoWpVf2 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 5, 2025 Finska je do osmine finala stigla kao trećeplasirana u svojoj grupi, pošto je izgubila odlučujući duel sa Litvanijom. Duel u prestonici Letonije odlučiće putnika u četvrtfinale, a srpski