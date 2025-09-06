Spektakl u Melburnu: Australijan Open sprema veliko iznenađenje za Novaka! Detonacija u Čačku: Veliko pojačanje na poziciji centra stiglo u Borac!

Novak Đoković završio je ovogodišnji ciklus Grend slemova nakon što je poražen od Karlosa Alkaraza u polufinalu US Opena.

Iako je Novak već godinama na teniskoj sceni, srpski as još uvek ne planira da ode u penziju, pa se njegovo učešće na turniru u Australiji očekuje i sledeće godine. Direktor Australijan Opena, Kreg Tajli, otkrio je da u Melburnu spremaju nešto posebno za srpskog šampiona. Ipak, detalje nije želeo da oda. A post shared by Lacoste (@lacoste) „Sve što mogu da kažem je da će biti veliko. Kada dođe vreme. Imamo neke ideje, ali prerano je da ih sada iznosimo“, istakao je
Bruka i sramota: Finska raspršila snove Srbije o zlatu

Crno-beli bolji od Napolija, povredio se Pokuševski

Srbija bez Bogdana nije sila: Finci poslali očajne Orlove kući! (video)

Potop Srbije u Rigi - Finska sasekla "orlovima" krila u osmini finala

Šok i neverica! Košarkaši zanemeli: Igrači utučeni i pognutih glava prošli kroz miks zonu

"Ovo je tragedija" Đurović potkačio Pešića: Mora da prihvati odgovornost! Znam da me ne voli, ne volim ni ja njega!

Branko Radujko zagrmeo: „Nećemo ostati nemi i ravnodušni!“ detonacija u Čačku: Veliko pojačanje na poziciji centra stiglo u…

Košarkaši Litvanije u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Čudo u Rigi: Srbija ispala, Finska u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

Rukometaši Partizana u Ligi Evrope

Odbojkašice Italije i Turske u finalu Svetskog prvenstva

Košarkaši Nemačke u četvrtfinalu Evropskog prvenstva

