Protest u Novom Sadu: Od tišine i govora, do pirotehnike i intervencije policije

Reuters Napetosti, pirotehnika, suzavac i intervencija policije obeleželi su završetak anti-vladinih protesta u Novom Sadu.

Ono što je počelo kao mirno okupljanje zbog optužbi za policijsku brutalnost i narušavanje autonomije univerziteta imalo je nasilan epilog u i oko kampusa novosadskog univerziteta gde su bile prisutne jake policijske snage. Demonstranti su koristili petarde i baklje, a policija je intervenisala ispaljuljući suzavac i rasterujući okupljene dalje od kampusa. Prethodno je održan miran skup na raskrsnici na kojoj je policija intervenisala 1. septembra, kada je prema