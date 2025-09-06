Automobili večeras čekaju na Horgošu! Oglasio se AMSS: Ovo je presek stanja na granicama tokom večeri

Kurir pre 2 sata
Automobili večeras čekaju na Horgošu! Oglasio se AMSS: Ovo je presek stanja na granicama tokom večeri
Putnički automobili čekaju oko 45 minuta prilikom izlaska iz Srbije na graničnom prelazu Horgoš, dok su zadržavanja za kamione evidentirana samo na prelazu Batrovci, gde za izlaz iz države čekaju četiri sata. Na ostalim graničnim prelazima, kako je danas saopštio Auto-moto savez Srbije (AMSS), nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Pojačan intenzitet saobraćaj, kako su dodali, moguće je na prilazima, kao i u samim gradovima.
Danas pre 10 sati
