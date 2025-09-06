Radonjić napravio dar-mar na instagramu: Nemanja nije želeo da prećuti zbog njegovog odlaska iz Crvene zvezde!

Fudbaler Crvene zvezde, Nemanja Radonjić. javio se u komentaru na društvenoj mreži Instagram na objavi gde je ozvaničen prelazak Nemanje Nedovića u ekipu Monaka.

Podsetimo, Nedović je nakon tri sezone u dresu Zvezde ovog leta napustio Beograd i potpisao za Monako. U komentaru, Radonjić je ostavio viđenje situacije, veliku žal zbog odlaska srpskog beka iz redova crveno-belih, a sve to uz poznatu krilaticu koju navijači koriste kada izgube igrača koji zatim ima dobru sezonu. - Imali smo, nismo znali! Idemo, baki! - napisao je Radonjić, a osim njega komentare su ostavile i brojne druge poznate ličnosti i košarkaši.