Deset utakmica bez pobede, Fiorentina se zakucala za dno, pa uručila otkaz treneru! Stefano Pioli nije više trener italijanskog kluba!

Fudbalski klub Fiorentina otpustio je danas trenera Stefana Piolija. "Fjorentina može da potvrdi da je Stefano Pioli razrešen dužnosti glavnog trenera prvog tima.

Klub želi da se zahvali njemu i njegovom stručnom štabu na profesionalizmu koji su pokazali tokom svog boravka u Fjorentini. Danijele Galopa će privremeno preuzeti vođstvo prvog tima, počev od današnjeg popodnevnog treninga", piše u saopštenju italijanskog kluba. Nakon 10 odigranih kola u Seriji A, Fiorentina nije zabeležila nijednu pobedu i zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli sa četiri boda. Klub iz Firence ove sezone učestvuje i u Ligi konferencija, u kojoj