Deset utakmica bez pobede, Fiorentina se zakucala za dno, pa uručila otkaz treneru! Stefano Pioli nije više trener italijanskog kluba!

Kurir pre 1 sat
Fudbalski klub Fiorentina otpustio je danas trenera Stefana Piolija. "Fjorentina može da potvrdi da je Stefano Pioli razrešen dužnosti glavnog trenera prvog tima.

Klub želi da se zahvali njemu i njegovom stručnom štabu na profesionalizmu koji su pokazali tokom svog boravka u Fjorentini. Danijele Galopa će privremeno preuzeti vođstvo prvog tima, počev od današnjeg popodnevnog treninga", piše u saopštenju italijanskog kluba. Nakon 10 odigranih kola u Seriji A, Fiorentina nije zabeležila nijednu pobedu i zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli sa četiri boda. Klub iz Firence ove sezone učestvuje i u Ligi konferencija, u kojoj
