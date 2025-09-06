(BLOG) Prajd protestna šetnja danas u Beogradu, zahtevi nepromenjeni godinama

Okupljanje pred ovogodišnju Prajd protestnu šetnju, takozvanu Paradu ponosa koja se ove godine održava pod sloganom "Za porodicu", počeće danas u 16 časova u beogradskom parku Manjež, a zahtevi LGBT+ zajednice za jednaka prava godinama su ostali isti, jer država nije ispunila nijedan od njih.

Prema planu organizatora šetnja će se kretati rutom: park Manjež - Nemanjina - Slavija - Beogradska - Pravni fakultet - Bulevar kralja Aleksandra - Resavska - Kralja Milana - Kneza Miloša - Vlada Srbije - park Manjež. Kod Pravnog fakulteta šetnja će stati i biće održano 16 minuta tišine, čime će se odati pošta žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu, ali i, kako su dodali organizatori, svim žrtvama sistema u Srbiji. 7 Objava 16:46 pre 1 min.