(BLOG) Završena protestna šetnja Beograd Prajda, zahtevi nepromenjeni godinama

Učesnici Prajda održali su danas protesnu šetnju, takozvanu Paradu ponosa koja se ove godine održava pod sloganom "Za porodicu".

Okupljanje je počelo u 16 časova u beogradskom parku Manjež, a zahtevi LGBT+ zajednice za jednaka prava godinama su ostali isti, jer država nije ispunila nijedan od njih. Prema planu organizatora šetnja se kretala rutom: park Manjež - Nemanjina - Slavija - Beogradska - Pravni fakultet - Bulevar kralja Aleksandra - Resavska - Kralja Milana - Kneza Miloša - Vlada Srbije - park Manjež. Kod Pravnog fakulteta okupljeni su zastali kako bi održali 16 minuta tišine, čime