„Vučić je u vidno alkoholisanom stanju pokazao koliko mrzi Novi Sad“: Marinika Tepić o večerašnjem obraćanju predsednika…

„Siledžijski osmeh tokom večerašnjeg obraćanja Aleksandra Vučića u vidno alkoholisanom stanju dok je pokazivao sreću što je policija tukla ljude u Novom Sadu, najbolje pokazuje koliko mrzi Novi Sad, ranjeni i nepokoreni grad“, izjavila je večeras Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP).

Ona je dodala da je „bestijalni odgovor njegovih divizija nakon što je kao provokaciju postavio 30 policajaca ispred Filozofskog fakulteta – bio mu je smišljeni alibi da bi poslao hiljade pripadnika policije da prebijaju i hapse ljude“. „Novi Sad je meta najgoreg nasilja njegovih divizija zbog frustracija na svakom koraku, osramoćenih zloupotrebljenih Kobri, a pre svega zato što ljudi uporno traže odgovornost za 16 ubijenih pod nadstrešnicom i ne dozvoljavaju da se