„Vučić je u vidno alkoholisanom stanju pokazao koliko mrzi Novi Sad“: Marinika Tepić o večerašnjem obraćanju predsednika

Nedeljnik pre 1 sat
„Vučić je u vidno alkoholisanom stanju pokazao koliko mrzi Novi Sad“: Marinika Tepić o večerašnjem obraćanju predsednika…

„Siledžijski osmeh tokom večerašnjeg obraćanja Aleksandra Vučića u vidno alkoholisanom stanju dok je pokazivao sreću što je policija tukla ljude u Novom Sadu, najbolje pokazuje koliko mrzi Novi Sad, ranjeni i nepokoreni grad“, izjavila je večeras Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP).

Ona je dodala da je „bestijalni odgovor njegovih divizija nakon što je kao provokaciju postavio 30 policajaca ispred Filozofskog fakulteta – bio mu je smišljeni alibi da bi poslao hiljade pripadnika policije da prebijaju i hapse ljude“. „Novi Sad je meta najgoreg nasilja njegovih divizija zbog frustracija na svakom koraku, osramoćenih zloupotrebljenih Kobri, a pre svega zato što ljudi uporno traže odgovornost za 16 ubijenih pod nadstrešnicom i ne dozvoljavaju da se
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Marinika Tepić: Vučić likovao dok je policija tukla građane u Novom Sadu

Marinika Tepić: Vučić likovao dok je policija tukla građane u Novom Sadu

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSSPNovi SadMarinika Tepić

Politika, najnovije vesti »

Satanski smeh Aleksandra Vučića

Satanski smeh Aleksandra Vučića

Vreme pre 40 minuta
MUP objavio: Okupljeni građani u Novom Sadu planiraju napad na policiju ispred Filozofskog fakulteta i DIF-a

MUP objavio: Okupljeni građani u Novom Sadu planiraju napad na policiju ispred Filozofskog fakulteta i DIF-a

Danas pre 2 sata
Marinika Tepić: Vučić likovao dok je policija tukla građane u Novom Sadu

Marinika Tepić: Vučić likovao dok je policija tukla građane u Novom Sadu

Danas pre 1 sat
„Vučić je u vidno alkoholisanom stanju pokazao koliko mrzi Novi Sad“: Marinika Tepić o večerašnjem obraćanju predsednika…

„Vučić je u vidno alkoholisanom stanju pokazao koliko mrzi Novi Sad“: Marinika Tepić o večerašnjem obraćanju predsednika

Nedeljnik pre 1 sat
„Govore o vladavini prava dok promovišu anarhiju“: Brnabić o evroposlanicima na protestu u Novom Sadu

„Govore o vladavini prava dok promovišu anarhiju“: Brnabić o evroposlanicima na protestu u Novom Sadu

Danas pre 2 sata