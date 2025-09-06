Dekanat Filozofskog fakulteta: Pokušaji nasilnog delovanja nedopustivi

Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu oštro je osudio "napade na pripadnike policije i zgradu fakulteta koji su se dogodili sinoć", ističući da su "pokušaji nasilnog delovanja nedopustivi i da narušavaju javni red i bezbednost svih građana".

U saopštenju koje je objavljeno danas, izraženo je žaljenje što se organizatori skupa, koji se od 26. avgusta održava ispred zgrade fakulteta, nisu odazvali apelima Dekanata da protest protekne mirno, kao ni pozivima na dijalog koji su više puta upućivani studentima koji su u blokadi. "Dekanat naglašava da je policija u više navrata upozoravala građane da se udalje od zgrade i ne narušavaju javni red i mir. Intervencija policije usledila je tek nakon što su