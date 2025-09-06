Stelantis nudi svojim radnicima u Italiji da pređu u fabriku u Kragujevcu za 70 evra dnevno

Nova ekonomija pre 47 minuta
Stelantis nudi svojim radnicima u Italiji da pređu u fabriku u Kragujevcu za 70 evra dnevno

Stelantis u Italiji nudi svojim zaposlenima rad u Srbiji koji bi se plaćao 70 evra po danu sa uključenim obrocima, piše Korijere dela Sera.

Ovo je treći put ove godine da auto-gigant u čijem vlasništvu je i kompanija Fijat nudi radnicima iz drugih zamalja da dođu u Kragujevac, a prema izveštajima medija hitnost u angažovanju postoji jer je proizvodnja konačno krenula i potrebno je dostići određeni broj vozila u proizvodnji. Stelantisov predlog radnicima u Torinu: „Nudimo vam posao u Srbiji, zarađivaćete 70 evra dnevno, uključujući obroke“, prenosi kratko italijanski dnevni list na X-u. Prethodni plan
