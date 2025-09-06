Arhiv javnih skupova objavio koliko je bilo ljudi sinoć na protestu u Novom Sadu

Arhiv javnih skupova, objavio je da je na protestu u Novom Sadu, sinoć bilo 20.000 ljudi. „Na jučerašnjem protestu „Srbijo, da li se čujemo?“ u organizaciji studenata u blokadi, pre nasilne intervencije policije bilo je oko 20.000 učesnika.

— Arhiv javnih skupova (@javniskupovi) September 6, 2025 Podsetimo, policija je sinoć u kampusu u Novom Sadu sprovela brutalnu akciju nad građanima i studentima u kojoj su