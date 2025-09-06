Lazović: Delegacija Evropske zelene partije napustila Srbiju nakon uvreda vlasti

Kopredsesnik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović izjavio je da je delegacija Evropske zelene partije napustila Srbiju pod "talasom pretnji, uvreda i ugrožavanja bezbednosti", koje su došle sa najvišeg državnog vrha, nakon što je ta delegacija sinoć prisustvovala protestu u Novom Sadu.

"I Aleksandar Vučić i Ana Brnabić i različiti funkcioneri Srpske napredne stranke obriši su se na naše evropske goste, nakon što su oni iskazali solidarnost sa građanima Srbije", rekao je Lazović agenciji Beta na događaju "Prajd meze", uoči zvaničnog početka Parade ponosa. On se zahvalio delegaciju Evropske zelene partije što su bili sa njima u Novom Sadu i što su osetili ono što osećaju građani Srbije već više meseci - od suzavca, do policijske represije. "Drago