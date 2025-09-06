Đoković izgubio od Alkaraza u polufinalu Ju-Es opena

NjUJORK – Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale US Opena, pošto je večeras u polufinalu izgubio od Španca Karlosa Alkaraza rezultatom 6:4, 7:6 (7:4), 6:2.

Meč je trajao dva sata i 23 minuta. Bio je ovo deveti međusobni duel dva tenisera i četvrta pobeda za Alkaraza. Španski teniser je na početku meča u prvom gemu prvog seta napravio brejk. Imao je Alkaraz do kraja seta još jednu brejk loptu koju nije iskoristio, a na kraju je osvojio prvi set sa 6:4. Đoković je poveo 3:1 u drugom setu, ali je Alkaraz u petom gemu oduzeo servis srpskom teniseru. Zatim su oba tenisera su zadržala servis do kraja drugog seta, a Alkaraz