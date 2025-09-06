Kragujevac: Javni poziv za dodelu dečjih auto sedišta

Pressek pre 1 sat  |  foto:pixabay/lqiuz
Kragujevac: Javni poziv za dodelu dečjih auto sedišta

Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji grada Kragujevca objavio je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu dečjih auto sedišta za putnička vozila.

Pravo učešća imaju roditelji/staratelji sa prebivalištem na teritoriji grada Kragujevca čija su deca rođena u periodu od 1. januara 2018. godine do dana podnošenja zahteva. Po ovom javnom pozivu biće dodeljeno 133 dečja auto sedišta, za prvih 133 podnosioca koji ispune propisane uslove. Uz zahtev je potrebno priložiti: dokaz o prebivalištu podnosioca (očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu) i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete. Pravo na
Glas Šumadije pre 23 minuta
Kragujevac

