Nedović godinu dana na Azurnoj obali, Monako pojačao bekovsku liniju
RTS pre 16 minuta
Srpski košarkaš Nemanja Nedović novi je igrač Monaka, saopštio je francuski klub.
Nedović je sa Monakom potpisao jednogodišnji ugovor. Prethodne tri godine je proveo u Crvenoj zvezdi. "Pošto mi se ova opcija ukazala ovog leta, iskreno sam želeo samo Monako. Slušao sam i ponude drugih timova, ali po mom mišljenju, Monako je bio najbolja opcija za mene u ovoj fazi moje karijere. Želim da pobeđujem i mislim da u Monaku imam najbolju šansu da to uradim i da radim sa kvalitetnim igračima i sa odličnim trenerom kao što je Vasilis Spanulis", rekao je