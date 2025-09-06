Vlahović donosi vođstvo Srbiji u Letoniji

RTS pre 18 minuta
Fudbaleri Srbije sastaju se sa Letonijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a, a najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

28' Joviću poništen pogodak - 0:1 Pavlović je povukao, a Katai maestralno proigrao Jovića, koji je volej udarcem od prečku poslao loptu u gol. Napadač AEK-a je međutim bio u ofsajdu, te mu je prelep pogodak poništen. 26' Centaršutevi ne donose mnogo toga - 0:1 Pavlović se po staroj navici pridodaje napadu, ali nije uspeo da značajno zapreti protivniku. Letonci dobro brane ubacivanja sa boka, koja nisu toliko opasna bez Mitrovića. Napada Srbija intenzivno posle
Skandal u Rigi: Navijači Srbije predmet torture

Hotsport u Rigi: Legenda Partizana uz „orlove", ljudi ga zaustavljali na ulici! (foto)

Bez Vučića ne bi bilo fudbala: Peđa Mijatović otkrio kakvo je finansijsko stanje u Partizanu!

Skandal u Rigi: Organizatori meča zabranili obeležja Srbije na stadionu!

UŽIVO: Srbija vodi, pogodio i Jović, ali iz ofsajda

Bruka! Neviđen skandal pred meč orlova u letoniji! Obezbeđenje pravi haos ispred stadiona! Zabranjene srpske zastave, dresovi, šalovi... Ovo je prava sramota!

Uživo: Letonija - Srbija 0:1, Vlahović u metu (video)

Poznat sastav Srbije protiv Letonije, Stojković se odlučio za formaciju sa dva klasična napadača

Poznat sastav Srbije protiv Letonije, Stojković se odlučio za formaciju sa dva klasična napadača

Ludnica u Letoniji, svetski prvak u velikom problemu

Ludnica u Letoniji, svetski prvak u velikom problemu

Skandal u Rigi: Navijači Srbije predmet torture

(Poluvreme) Srbija vodi u rigi: Dušan Vlahović pogodio za minimalno vođstvo protiv Letonije!

