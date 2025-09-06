Vlahović donosi vođstvo Srbiji u Letoniji

Fudbaleri Srbije sastaju se sa Letonijom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a, a najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

28' Joviću poništen pogodak - 0:1 Pavlović je povukao, a Katai maestralno proigrao Jovića, koji je volej udarcem od prečku poslao loptu u gol. Napadač AEK-a je međutim bio u ofsajdu, te mu je prelep pogodak poništen. 26' Centaršutevi ne donose mnogo toga - 0:1 Pavlović se po staroj navici pridodaje napadu, ali nije uspeo da značajno zapreti protivniku. Letonci dobro brane ubacivanja sa boka, koja nisu toliko opasna bez Mitrovića. Napada Srbija intenzivno posle